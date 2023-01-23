Разминировал поле и помог роте избежать потерь: Дмитрий Азаров рассказал о героическом поступке бойца из Самары

Военнослужащего хотят представить к госнаграде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о героическом поступке одного из участников СВО. Мужчина разминировал поле, благодаря чему вся рота смогла выйти без потерь. Об этом глава региона сообщил в эфире «Соловьев Life».

— После второго моего визита в зону СВО удалось оперативно привезти в самарский госпиталь одного раненого бойца. Евгений своими руками вместе с комроты разминировал минное поле. Сделал проход, благодаря которому вся рота вышла без потерь. Считаю этот поступок геройским, — отметил Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, военнослужащего хотят отметить за проявленные мужество и самоотверженность. Глава региона уже подписал ходатайство о представлении мужчины к госнаграде.

Напомним, ранее «КП-Самара» писала о бойце с ампутированной ногой, которого Дмитрий Азаров и председатель женсовета 2-й общевойсковой гвардейской армии Екатерина Колотовкина привезли вместе с собой из Донецка. Мужчина сам попросил о лечении на родной земле. Екатерина Колотовкина назвала его настоящим героем. Однако сам боец себя таким не считает. По его словам, герои — сослуживцы, которые его вытащили, и медики, которые ему помогли.

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