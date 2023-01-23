Самарские «Крылья Советов» проведут на втором сборе в Турции пять матчей

"Крылья Советов" сыграют 23 января с сербскими "Радничками". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Стало известно, с какими командами «Крылья Советов» сыграют контрольные матчи на втором сборе в Турции. Известно, что главный тренер самарцев Игорь Осинькин предпочитает на сборах играть с иностранными соперниками, но в нынешних реалиях это организовать сложнее.

Потому на втором сборе «Крылья» сыграют только с одной иностранной командой — сербскими «Радничками». Матч начнется 23 января в 16 часов по самарскому времени.

Остальные соперники будут из России. Это три клуба ФНЛ - «СКА-Хабаровск», «Рубин» и «Шинник» и коллектив РПЛ «Оренбург». С хабаровчанами и казанцами самарцы сыграют 28 января, с ярославцами и оренбуржцами — 3 февраля.

- Разделим игроков на два состава и дадим сыграть по полному матчу, чтобы наиграть связи, - такой план озвучил главный тренер Игорь Осинькин в интервью клубному телевидению.

«КП-Самара» публиковала полный список игроков, отправившихся в составе «Крыльев Советов» на второй сбор.