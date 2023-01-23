Сотрудник правительства Самарской области погиб при обстреле в Макеевке

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о погибших в результате трагедии в Макеевке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудник правительства Самарской области погиб в ходе проведения СВО. Он скончался в результате обстрела ВСУ в Макеевке 1 января 2023 года. Об этом в эфире «Соловьев Life» рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

— Среди тех, кто погиб в ту ночь, есть люди, с которыми я лично знаком или знаком с их родственниками. Есть госслужащий, сотрудник одного из министерств правительства Самарской области, который был мобилизован и защищал Родину вместе со своими товарищами в составе 44-го полка, — сообщил глава региона.

Ранее «КП-Самара» писала о гибели сотрудника министерства лесного хозяйства Самарского области. До призыва на военную службу он работал главным специалистом управления государственного лесного и пожарного надзора по Красноярскому лесничеству. Патрулировал леса и не раз принимал участие в тушении лесных пожаров. Бойца похоронили 17 января 2023 года.

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