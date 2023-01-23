В Самаре простились с генерал-майором Николаем Солдатовым

Проводить Николая Солдатова в последний путь пришли сотрудники МЧС, ветераны, родные и близкие Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В субботу, 21 января 2023 года, в Самаре простились с председателем совета ветеранов регионального ГУ МЧС Николаем Солдатовым. Он умер на 81-м году жизни. Прощание с генерал-майором прошло в Доме офицеров Самарского гарнизона.

Проводить Николая Солдатова в последний путь пришли начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, секретарь общественной организации «Союз генералов в Самаре», генерал-майор в отставке Василий Сисенко, зампредседателя совета ветеранов главного управления Николай Кичайкин, а также личный состав оперативного ведомства, родные и близкие.

— Николай Лаврентьевич был для нас старшим товарищем, учителем и другом, готовым всегда прийти на помощь. Это тяжелая утрата для нас. Мы сохраним память о нем навсегда, — сказал на церемонии прощания Олег Бойко.

Николай Солдатов родился в Татарстане. Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище, а затем — военно-морскую академию в Ленинграде. Он прошел путь от курсанта до командира морской ракетоносной авиационной дивизии. Закончил военную службу в звании генерал-майора авиации. С 2014 года Николай Солдатов возглавлял совет ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области.

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