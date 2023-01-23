«Крылья Советов» объявили состав на игру с сербскими «Радничками» 23 января 2023

Гленн Бейл анонсировал матч с "Радничками" по-русски. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Стал известен состав, которым самарские «Крылья Советов» начнут матч против сербского клуба «Раднички» 23 января 2023 года.

Место в воротах займет Евгений Фролов, в защите сыграют Гленн Бейл, Матео Барач, Роман Евгеньев и Юрий Горшков. Средняя линия — Сергей Бабкин, Дмитрий Цыпченко, Александар Чиркович, Роман Ежов. В атаке сыграют два Владимира — Хубулов и Писарский.

Голландец Гленн Бейл записал и выложил в своем новом телеграм-канале видео-«кругляш» на русском языке.

- Всем привет. Я — Гленн Бейл, готов к матчу против клуба «Раднички» из Сербии. Вперед, за «Крылья»! - произнес голландский легионер «Крыльев».

Матч начнется в 16 часов по самарскому времени.