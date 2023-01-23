Готовность стартового котлована метро на ул. Полевой/Ново-Садовой в Самаре превысила 26%

Рабочие занимаются устройством ограждающих конструкций будущего котлована Фото: администрация Самары

Стало известно, как продвигается строительство станции метро «Театральная» в Самаре. Разработка стартового котлована на улице Галактионовской почти завершена, а того, что на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой, выполнена более чем на 26%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Сейчас идет устройство ограждающих конструкций будущего котлована на улице Полевой. Готово уже около 55% буросекущих свай. Работы идут в соответствии с проектной документацией, — рассказали в ГКУ «Управление капитального строительства».

Ранее сообщалось, что стартовый котлован в районе пересечений улиц Полевой и Ново-Садовой планируется завершить к началу марта 2023 года. По словам первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, строительство метро идет по графику. Морозная погода, которая установилась в регионе, никак не влияет на сроки и качество работ.

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