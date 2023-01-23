Прокуратура разберется в истории со строительством магазина вместо выставочного зала в центре Самары

Прокуратуру попросили провести проверку из-за строительства торговой точки в исторической части Самары Фото: Ольга Крыльцова

История со строительством магазина под видом выставочного зала в историческом центре Самары получила продолжение. В ситуации разберется прокуратура. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

— В скандальной истории со строительством магазина под видом выставочного зала разберется прокуратура. Соответствующее обращение я направил прокурору Самарской области, — написал народный избранник.

Напомним, в 2020 году мэрия Самары выдала местной фирме разрешение на строительство выставочного зала на улице Пионерской. Однако вместо объекта культуры там появился очередной магазин. Александр Хинштейн обратился в прокуратуру и попросил рассмотреть возможность сноса торговой точки через суд — как самостроя. Также он хочет, чтобы землю вернули в муниципальную собственность.

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