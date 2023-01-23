Предпринимателям, пострадавшим при пожаре на рынке в Кинеле, окажут поддержку

Участие в рабочей встрече приняли более 50 бизнесменов Фото: прокуратура Самарской области

Власти окажут помощь предпринимателям, пострадавшим в результате крупного пожара на рынке в Кинеле. Об этом стало известно в ходе личного приема, который состоялся 20 января 2023 года. Информацию сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Участие в рабочей встрече приняли более 50 предпринимателей. Они пообщались с представителями региональных министерств, прокуратуры и других ведомств. Бизнесмены озвучили ряд вопросов, в числе которых – предоставление точек для размещения торговых объектов.

По информации прокуратуры, восстановление прав пострадавших сейчас находится на контроле прокурора Самарской области.

Напомним, пожар на рынке в Кинеле произошел 15 января 2023 года. Возгорание случилось поздно ночью. Огонь охватил торговые ряды, площадь пожара достигла 1,5 тысяч квадратных метров. Утром стало известно, что ЧП унесло жизнь одного человека – тело мужчины обнаружили в огне около девяти утра.

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