В Самаре суд рассмотрит уголовное дело по факту хищения денег при строительстве Климовского моста

Перед судом предстанет гендиректор компании-подрядчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве моста через Волгу у Климовки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

– Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, – информирует пресс-служба надзорного органа.

Ранее стало известно, что по подозрению в совершении преступления была задержана гендиректор АО «ИнфраКАП» Олеся Гладкова. По версии следствия, в 2018 году руководитель компании заключила договор с региональным минтрансом. В его рамках подрядчик должен был выполнить научно-исследовательские разработки транспортной нагрузки для строительства будущего моста через Волгу. За работу компании заплатили 10 млн. рублей, однако по факту она проведена не была.

В отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Теперь разбираться в произошедшем будет суд.

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