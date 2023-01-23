Жители Тольятти отправили новую партию гуманитарного груза бойцам СВО

Бойцы получат товары первой необходимости и письма от юных горожан.

Неравнодушные жители Тольятти собрали новую партию гуманитарного груза бойцам СВО. Активное участие в формировании помощи принимали коллективы детских садов, школ, учреждений культуры, спорта, дополнительного образования. Об этом сообщили в администрации города.

В состав посылок вошли товары первой необходимости, а также теплые письма, которые военнослужащим написали юные жители Автограда. Помимо этого, бойцы получат сладости и орехи – таким образом тольяттинцы решили побаловать земляков-защитников Отечества.

Колонна с гуманитарной помощью была направлена в зону СВО на прошлой неделе.

Отметим, что жители Тольятти регулярно помогают военнослужащим. Они отправляют бойцам посылки с термобельем, шапками, продуктами и другими предметами первой необходимости.

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