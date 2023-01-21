«Пусть они согреют и сберегут ребят»: жители Самары начали делать блиндажные свечи для бойцов СВО

На каждой свече послание для солдат: "Мы верим в вас. Берегите себя!" Фото: администрация Самары

Жители Самары придумали, как еще поддержать земляков, которые участвуют в специальной операции. Активисты начали изготавливать блиндажные (окопные) свечи. Движение, запущенное ТОС № 1 Октябрьского района Самары в декабре 2022 года, получило название «Тепло — солдату».

Способны гореть шесть часов без перерыва

По словам председателя ТОС-1 Елены Прониной, идея поддержать бойцов пришла давно. Изначально активисты закупали для солдат газовые баллоны и плитки. Однако те, кто побывал на передовой, рассказали: приспособления, конечно, удобные, но легко выходят из строя. Тогда волонтеры узнали о блиндажных свечах, которые способны беспрерывно гореть около шести часов.

— Блиндажная свеча не задувается ветром, не промокает. Ее можно затушить при необходимости и использовать через какое-то время, — рассказала Елена Пронина.

Сможет сделать даже ребенок

По словам самарчанки, процесс изготовления блиндажной свечи очень прост. С этим могут справиться и дети. Нужно взять любую консервную банку (из-под горошка, кукурузы, тушенки и т. д.) и наполнить ее полосками пористого картона, предварительно скрутив их спиралью. После этого в распоры нужно поставить фитильки — тоже полоски из картона. В центр — бечевку. Последний этап — заливка банки воском.

— Это несложное занятие, но результат отличный. Свечи помогут не только согреть ребят, но и приготовить еду, — говорит председатель ТОС-1 Октябрьского района.

Используют освященные свечи из храмов

Елена Пронина отмечает: движение «Тепло — солдату» поддержали не только обычные люди. Помощь оказывают представители ресторанного и торгового бизнеса, депутаты и церковные служащие. К примеру, один из ресторанов предоставляет пустые железные банки, сеть магазинов бытовой химии — коробки для посылок бойцам, а Свято-Вознесенский собор и храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — свечи на перетопку.

Воск для блиндажных свечей активистам предоставляют местные храмы Фото: администрация Самары

— Храмы предоставляют намоленные, освященные свечи. Хочется верить, что блиндажные свечи из церковного воска будут особенно оберегать наших ребят. Уверена, что совместно, с Божьей помощью, мы поможем нашим бойцам! — написала на своей странице в соцсети Елена Пронина.

На все блиндажные свечи самарцы клеят этикетки с посланиями для бойцов: «Ребята, мы верим в вас, в победу нашей страны. Берегите себя!». Волонтеры отправляют посылки землякам в зону СВО с помощью фонда «Звезда и Лира», который организовал пункт сбора поддержки нашей армии в Доме офицеров Самарского гарнизона.

Отправляют не только свечи, но и теплые вещи

По словам Елены Прониной, они отправляют ребятам не только блиндажные свечи, но и теплые вещи, продукты питания. К примеру, сгущенку, чай, кофе, тушенку, нательное белье, вязаные носки, перчатки, балаклавы, перевязочный материал и многое другое. Также в посылки самарцы кладут письма и открытки со словами поддержки. Чтобы бойцы знали: в них верят и очень ждут возвращения домой.

Самарцы отправляют бойцам не только блиндажные свечи, но еще теплые вещи, продукты питания Фото: администрация Самары

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