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Общество21 января 2023 9:20

«Пусть они согреют и сберегут ребят»: жители Самары начали делать блиндажные свечи для бойцов СВО

Блиндажные свечи из церковного воска начали делать самарцы для бойцов СВО
Анастасия ФИЛАТОВА
На каждой свече послание для солдат: "Мы верим в вас. Берегите себя!"

На каждой свече послание для солдат: "Мы верим в вас. Берегите себя!"

Фото: администрация Самары

Жители Самары придумали, как еще поддержать земляков, которые участвуют в специальной операции. Активисты начали изготавливать блиндажные (окопные) свечи. Движение, запущенное ТОС № 1 Октябрьского района Самары в декабре 2022 года, получило название «Тепло — солдату».

Способны гореть шесть часов без перерыва

По словам председателя ТОС-1 Елены Прониной, идея поддержать бойцов пришла давно. Изначально активисты закупали для солдат газовые баллоны и плитки. Однако те, кто побывал на передовой, рассказали: приспособления, конечно, удобные, но легко выходят из строя. Тогда волонтеры узнали о блиндажных свечах, которые способны беспрерывно гореть около шести часов.

— Блиндажная свеча не задувается ветром, не промокает. Ее можно затушить при необходимости и использовать через какое-то время, — рассказала Елена Пронина.

Сможет сделать даже ребенок

По словам самарчанки, процесс изготовления блиндажной свечи очень прост. С этим могут справиться и дети. Нужно взять любую консервную банку (из-под горошка, кукурузы, тушенки и т. д.) и наполнить ее полосками пористого картона, предварительно скрутив их спиралью. После этого в распоры нужно поставить фитильки — тоже полоски из картона. В центр — бечевку. Последний этап — заливка банки воском.

— Это несложное занятие, но результат отличный. Свечи помогут не только согреть ребят, но и приготовить еду, — говорит председатель ТОС-1 Октябрьского района.

Используют освященные свечи из храмов

Елена Пронина отмечает: движение «Тепло — солдату» поддержали не только обычные люди. Помощь оказывают представители ресторанного и торгового бизнеса, депутаты и церковные служащие. К примеру, один из ресторанов предоставляет пустые железные банки, сеть магазинов бытовой химии — коробки для посылок бойцам, а Свято-Вознесенский собор и храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — свечи на перетопку.

Воск для блиндажных свечей активистам предоставляют местные храмы

Воск для блиндажных свечей активистам предоставляют местные храмы

Фото: администрация Самары

— Храмы предоставляют намоленные, освященные свечи. Хочется верить, что блиндажные свечи из церковного воска будут особенно оберегать наших ребят. Уверена, что совместно, с Божьей помощью, мы поможем нашим бойцам! — написала на своей странице в соцсети Елена Пронина.

На все блиндажные свечи самарцы клеят этикетки с посланиями для бойцов: «Ребята, мы верим в вас, в победу нашей страны. Берегите себя!». Волонтеры отправляют посылки землякам в зону СВО с помощью фонда «Звезда и Лира», который организовал пункт сбора поддержки нашей армии в Доме офицеров Самарского гарнизона.

Отправляют не только свечи, но и теплые вещи

По словам Елены Прониной, они отправляют ребятам не только блиндажные свечи, но и теплые вещи, продукты питания. К примеру, сгущенку, чай, кофе, тушенку, нательное белье, вязаные носки, перчатки, балаклавы, перевязочный материал и многое другое. Также в посылки самарцы кладут письма и открытки со словами поддержки. Чтобы бойцы знали: в них верят и очень ждут возвращения домой.

Самарцы отправляют бойцам не только блиндажные свечи, но еще теплые вещи, продукты питания

Самарцы отправляют бойцам не только блиндажные свечи, но еще теплые вещи, продукты питания

Фото: администрация Самары

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