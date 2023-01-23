В Самаре демонтируют огромный памятник цыганскому барону на кладбище «Рубежное»

Внушительных размеров надгробие было замечено в августе 2022 года. Фото: Александр Хинштейн

Куйбышевский районный суд поставил точку в истории с огромным памятником цыганскому барону на кладбище «Рубежное» в Самаре. Напомним, информация о гигантском надгробии появилась летом 2022 года. Сообщалось, что его разместили на алле погибших сотрудников МВД. На ситуацию обратил внимание депутат Александр Хинштейн.

– Житель Самары Николай Оглы был похоронен на мемориальной аллее правоохранителей в июле 2020 года. Для того, чтобы разместить массивный памятник, незаконно были захвачены соседние участки, – сообщал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Позднее стало известно, что МКУ «Ритуал» обратилось в суд с иском, в котором требовало демонтировать надгробие. По информации Хинштейна, суд требования удовлетворил.

– Суд постановил уменьшить пантеон до площади 2,5 метров путем демонтажа памятника, – сообщил депутат.

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