Писарский забил первый гол за «Крылья Советов» сумасшедшим ударом

Владимир Писарский открыл счет своим голам за "Крылья Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» провели первый контрольный матч на втором сборе в Турции. Соперником волжан был сербский клуб «Раднички». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу сербской команды.

Стоит отметить гол, забитый новичком «Крыльев» Владимиром Писарским. При розыгрыше штрафного Юрий Горшков откатил мяч партнеру, и Писарский могучим ударом по непредсказуемой траектории вогнал мяч с 18 метров в дальний верхний угол. Это его первый гол за самарскую команду.

Писарский мог открыть счет своим голам за "Крылья" и немного раньше, но при счете 0:1 не смог перехитрить голкипера, исполняя 11-метровый.

Следующий игровой день в Турции у «Крыльев» запланирован на 28 января. Самарцы двумя разными составами сыграют с коллективами ФНЛ - «СКА-Хабаровском» и «Рубином».