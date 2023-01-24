Муниципальный центр управления Самары отработал более 180 тысяч сообщений в 2022 году

Центр объединяет горячие линии, соцсети, мессенджеры и официальные письменные обращения. Фото: МЦУ Самары

За 2022 год муниципальный центр управления Самары отработал более 180 тысяч сообщений. Каждое из них обрабатывалось и направлялось специалистам.

— Зафиксировано и передано в работу 181 558 сообщений. Большей частью они касались ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, общественного транспорта и образования, — рассказали в МЦУ Самары.

Центр объединяет в единую базу горячие линии, социальные сети, мессенджеры и официальные письменные обращения. Он был создан в четвертом квартале 2021 года. Платформа «Инцидент-менеджмент» реагирует на комментарии, оставленные в городском паблике или на странице органа власти в соцсетях.

Система мониторинга автоматически фиксирует сообщение. После обработки сообщения ответ поступит туда же, где оно было размещено. Задавать свои вопросы можно также через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".

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