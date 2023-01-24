Пятилетний ребенок отравился угарным газом в квартире в Советском районе Самары

Причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 23 января 2023 года, маленький ребенок отравился угарным газом в квартире жилого дома в Советском районе Самары. ЧП произошло в доме № 85 по улице Мориса Тореза.

— Сообщение об отравлении угарным газом поступило в 16:32. В результате происшествия пострадал 5-летний мальчик, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Спасатели назвали предварительную причину ЧП, ею стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. В Самарской области случаи отравления угарным газом участились. По словам специалистов, это уже пятое происшествие в 2023 году.

Жителям региона напомнили, что газ воздействует на нервную систему, и пораженный человек засыпает. При появлении у окружающих признаков отравления необходимо вынести их на свежий воздух, положить так, чтобы голова находилась выше ног, и вызвать скорую медицинскую помощь.

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