Поездка с ветерком: самарцы пожаловались на открытые двери в трамвае

Жителям пришлось добираться до работы с открытой дверью. Фото: "Самара №1"

В Самаре местные жители пожаловались на открытую дверь в трамвае №25. Горожане опубликовали кадры в социальных сетях.

Судя по опубликованному сообщению, утром местным жителям пришлось прокатиться «с ветерком» до работы. Пользователи отмечают, что исправно платят за проезд, но все чаще сталкиваются с подобными неисправностями. В комментариях горожане назвали трамвай - самарским «кабриолетом».

Почему двери не пытались закрыть – пока неизвестно. Напомним, в областной столице ожидается понижение температуры в конце января 2023 года. Жителям лучше дождаться отапливаемый транспорт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал