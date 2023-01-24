В Самаре начали проверку после обнаружения трупа мужчины на турнике в парке

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разберутся в обстоятельствах гибели мужчины в парке «Воронежские озера» в Самаре. По факту обнаружения трупа начата проверка.

- Утром 24 января 2023 года было обнаружено тело мужчины. Без признаков криминальной смерти. Проводится проверка, - сообщили в «КП-Самара» в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, труп мужчины нашли на турнике в районе детской площадки. По словам очевидцев, на вид погибшему около 30-40 лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства его смерти.

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