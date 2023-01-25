Виноват "кракен": Самарскую область накроет новая волна коронавируса

Самарцам рассказали о новом штамме коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области предупредили о быстром распространении нового штамма коронавируса – «кракен». Подвид заразнее своих предшественников. К счастью, пока он не добрался до 63 региона.

- Нас, скорее всего, ждет очередная волна, подъем заболеваемости, - рассказала внештатный инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Киндалова журналисту «КП-Самара».

Новая «зараза» отличается скоростью распространения, но жители гораздо легче переносят инфекцию. В группу риска попадают уязвимые слои населения: дети и пенсионеры. Первые случаи заражения уже зафиксировали в Пензенской области. Для профилактики заболеваний специалист посоветовала чаще гулять на свежем воздухе и не забывать о вакцинации.

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