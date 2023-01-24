В Самарскую область перевезли раненых животных из Мариуполя

Пушистые переселенцы ищут новый дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области волонтеры и сострадающие горожане продолжают оказывать помощь мобилизованным в Мариуполе. Добровольцы смогли спасти и найти хозяев раненым животным, перевезенным в Автоград.

Небольшая группа волонтеров в январе текущего года отправилась в Мариуполь, чтобы передать гуманитарную помощь мобилизованным ребятам. Также жители посетили приют и забрали с собой травмированных животных. Все четвероногие благополучно добрались до города Тольятти, их разместили в приюте «Хелп». Сейчас раненые животные проходят курс лечения и реабилитации. Слепой пес уже смог обрести дом. Кошки-переселенцы все еще ищут новых хозяев.

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