Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 10:36

В Самарскую область перевезли раненых животных из Мариуполя

Волонтеры приступили к лечению четвероногих
Алена ПРОВКИНА
Пушистые переселенцы ищут новый дом

Пушистые переселенцы ищут новый дом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области волонтеры и сострадающие горожане продолжают оказывать помощь мобилизованным в Мариуполе. Добровольцы смогли спасти и найти хозяев раненым животным, перевезенным в Автоград.

Небольшая группа волонтеров в январе текущего года отправилась в Мариуполь, чтобы передать гуманитарную помощь мобилизованным ребятам. Также жители посетили приют и забрали с собой травмированных животных. Все четвероногие благополучно добрались до города Тольятти, их разместили в приюте «Хелп». Сейчас раненые животные проходят курс лечения и реабилитации. Слепой пес уже смог обрести дом. Кошки-переселенцы все еще ищут новых хозяев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.