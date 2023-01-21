Десяток кошек и один слепой пес: в Тольятти привезли раненых животных из Мариуполя

Все животные из мариупольского приюта проходят сейчас курс реабилитации и лечения / Фото: Ирина Грибанова / vk.com

В Тольятти привезли раненых животных из Мариуполя. Волонтеры доставили с Донбасса одну собаку по кличке Тишка и около десятка кошек. Сейчас все они находятся в приюте HELP TLT. Об этом рассказала директор фонда помощи бездомным животным «Зоология» Ирина Грибанова.

— В январе 2023 года наша небольшая группа волонтеров совершила поездку в Мариуполь. Мы передали собранную гуманитарную помощь мобилизованным ребятам и посетили местный приют для животных. В Мариуполе много травмированных и больных животных. Часть забрали с собой — с десяток кошек и одну сильно травмированную чудесную собачку, — написала на своей странице в соцсети Ирина Грибанова.

Все четвероногие благополучно добрались до Тольятти. Их поместили в приют «Хелп». Сейчас они проходят курс лечения и реабилитации. Так, новый дом обрел пес Тишка из Мариуполя. В интервью тольяттинскому телеканалу Ирина Грибанова рассказала, что у него полностью пропало зрение и нет задней левой лапы. К сожалению, восстановить зрение нельзя — повреждена роговица. Несмотря на это, пес прекрасно ориентируется, особенно на голос человека.

Что касается кошек и котов, то у всех тоже проблемы со здоровьем — порезы, ссадины. К примеру, в Тольятти привезли кошку, которая получила ожоги от снарядов. Сейчас она, как и другие четвероногие переселенцы, находятся на лечении.

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