Самарская область вошла в топ направлений с самыми низкими ценами из Казани

Сызрань попала в топ направлений с самыми дешевыми билетами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Город Сызрань Самарской области попал в топ-5 направлений с самыми низкими ценами из Казани. Стоимость билета в одну сторону не превышает 1200 рублей.

По информации сервиса путешествий Туту.ру, специалисты проанализировали цены билетов из туристических городов. Путешественникам предложили сразу несколько вариантов для поездок. С отправлением из Казани наиболее низкие чеки зафиксировали в Ульяновск, Ижевск, Сарапул и Сызрань. Цена билет в один из городов Самарской области – 1139 рублей.

Напомним, некоторым жителям удалось прокатиться «с ветерком» и в Самаре. Горожане пожаловались на открытые двери в трамвае.

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