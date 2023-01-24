В Самаре суд рассмотрит уголовное дело по факту хищения 10 млн рублей при строительстве моста у Климовки

Дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарской области направила в суд уголовное дело по факту хищения средств при строительстве моста через Волгу у Климовки. В присвоении бюджетных денег подозревают гендиректора одной из компаний-подрядчиков Олесю Гладкову.

Следствие полагает, что в 2018 году организация заключила договор с региональным Минтрансом, в рамках которого должна была выполнить научно-исследовательские работы. Гендиректор представила отчет, согласно которому необходимые исследования были сделаны. За это компания получила 10 млн. рублей. Позднее выяснилось, что сведения в документации оказались ложными, фактически работы выполнены не были.

В отношении гендиректора возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». По данным региональной прокуратуры, обвинительное заключение по делу утверждено, все материалы переданы в Ленинский районный суд Самары.

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