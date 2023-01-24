Итоги премии «Старый новый город» подвели в Самаре в январе 2023 года

Премия «Старый новый город» реализуется в рамках проекта «Сохранить как…» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На минувшей неделе в Самаре прошла торжественная церемония награждения победителей премии «Старый новый город». Ее инициатор – музей имени П.В. Алабина. Участники – активисты исторического центра Самары, которые ратуют за сохранение и развитие архитектурного наследия.

Премия «Старый новый город» реализуется в рамках проекта «Сохранить как…». Цель – объединить собственников исторической недвижимости, жителей старой Самары, историков, урбанистов, архитекторов. То есть всех тех, кто заинтересован в сохранении архитектурного наследия Самары.

Представители музея Алабина отмечают, что хотят сделать премию ежегодной. К примеру, в 2024 году к определению победителей могут привлечь жителей города. Кроме того, в рамках проекта «Сохранить как…» планируют провести ежемесячные встречи и консультации с экспертами, серии социокультурных акций в старом городе, открытые дискуссии, иммерсивные выставки и другие события.

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