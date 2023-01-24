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НовостиОбщество24 января 2023 15:14

В Самаре изменили режим работы светофора на пересечении улиц Авроры и Промышленности

Об изменениях сообщили местные жители
Алена ПРОВКИНА
Автолюбителям стоит быть внимательнее. Фото: скриншот видео

Автолюбителям стоит быть внимательнее. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин рассказал об изменениях в работе светофора, расположенного на пересечении улиц Авроры и Промышленности. Автолюбителям следует быть внимательнее.

В комментариях пользователей социальной сети не обрадовала нововведение. Судя по опубликованному сообщению автора, ранее горела зеленая стрелка, указывающая вправо. Теперь там знак запрещающий поворот.

Проявлять бдительность придется не только водителям. В областной столице пассажиров предупредили об изменении в маршруте укороченных рейсов автобусов №9. Изменения внесли из-за просьб жителей поселка.

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