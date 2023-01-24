Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 января 2023 15:31

В Самаре огонь охватил дом на улице Советской Армии 24 января 2023 года

Спасатели прибыли на место происшествия
Алена ПРОВКИНА
Очевидцы поделились фотографиями. Фото: "Самара №1"

Очевидцы поделились фотографиями. Фото: "Самара №1"

В Самаре рассказали об очередном серьезном пожаре на улице Советской Армии, 118. Горожане поделились кадрами возгорания в социальных сетях.

Судя по опубликованным фотографиям, стекла дома выбила, внутри все охватило огнем. На место происшествия прибыла спецтехника и спасатели. О причинах пожара и пострадавших пока неизвестно. В комментариях пользователи предположили, что дом был заброшен.

Еще один страшный пожар произошел на улице Некрасовской. Огонь унес несколько жизней. Жилой дом загорелся 11 января 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.