В Самаре огонь охватил дом на улице Советской Армии 24 января 2023 года

Очевидцы поделились фотографиями. Фото: "Самара №1"

В Самаре рассказали об очередном серьезном пожаре на улице Советской Армии, 118. Горожане поделились кадрами возгорания в социальных сетях.

Судя по опубликованным фотографиям, стекла дома выбила, внутри все охватило огнем. На место происшествия прибыла спецтехника и спасатели. О причинах пожара и пострадавших пока неизвестно. В комментариях пользователи предположили, что дом был заброшен.

Еще один страшный пожар произошел на улице Некрасовской. Огонь унес несколько жизней. Жилой дом загорелся 11 января 2023 года.

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