Бенхамин Гарре проходит медицинские тесты для перехода в самарские «Крылья Советов»

Бенхамин Гарре близок к подписанию контракта с самарским клубом. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре близок к переходу в самарские «Крылья Советов». В настоящее время футболист проходит медицинские тесты перед подписанием контракта. Об этом сообщил представитель игрока Эмилио Чемпион.

- Все в порядке, мы в заключительной стадии. Клубы уже все согласовали, обсуждаются последние детали. Не о чем переживать, - цитирует агента «Евро-Футбол.Ру».

Подписание соглашение планировалось первоначально на понедельник, 23 января, но возникли определенные сложности, из-за которых процесс потребовал более длительного времени.В настоящее время аргентинца еще нет в расположении самарской команды, проводящей сбор в Турции.

23 января «Крылья Советов» сыграли контрольный матч с сербскими «Радничками» и уступили 1:4.