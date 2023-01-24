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НовостиСпорт24 января 2023 19:29

Бенхамин Гарре проходит медицинские тесты для перехода в самарские «Крылья Советов»

Об этом сообщил агент аргентинского футболиста
Евгений ЕГОРОВ
Бенхамин Гарре близок к подписанию контракта с самарским клубом. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Бенхамин Гарре близок к подписанию контракта с самарским клубом. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре близок к переходу в самарские «Крылья Советов». В настоящее время футболист проходит медицинские тесты перед подписанием контракта. Об этом сообщил представитель игрока Эмилио Чемпион.

- Все в порядке, мы в заключительной стадии. Клубы уже все согласовали, обсуждаются последние детали. Не о чем переживать, - цитирует агента «Евро-Футбол.Ру».

Подписание соглашение планировалось первоначально на понедельник, 23 января, но возникли определенные сложности, из-за которых процесс потребовал более длительного времени.В настоящее время аргентинца еще нет в расположении самарской команды, проводящей сбор в Турции.

23 января «Крылья Советов» сыграли контрольный матч с сербскими «Радничками» и уступили 1:4.