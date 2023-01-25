Самарский аэропорт Курумоч обслужил 2,9 миллионов пассажиров в 2022 году

На международном направлении снижение потока пассажиров составило 23%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международный аэропорт Курумоч в январе-декабре 2022 года обслужил 2,9 миллионов пассажиров. Это на 3% меньше, чем в 2021 году, когда показатель достиг 3 миллионов человек.

— Внутри России из Курумоча в прошлом году путешествовали 2 миллиона 438 тысяч пассажиров, что на 2% больше, чем в позапрошлом году, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Самыми популярными направлениями традиционно оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Пассажиропоток в северную столицу вырос на 26%, в Сочи – на 12%, а в столичные аэропорты – на 6%. Всего в 2022 году самолеты из Самары летали по 52 направлениям.

На международном направлении снижение потока пассажиров составило 23%. Так, в 2022 году было 469 тысяч человек, а в 2021 число достигало 606 тысячи. По словам специалистов, влияние на это оказали отмены туристических маршрутов в первом полугодии.

При этом на 35 % выросло число путешественников в страны СНГ: Армению, Казахстан, Таджикистан. По данным направлениям перелеты осуществили более 240 тысяч пассажиров.

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