В Самаре загорелся павильон на рынке на улице Ново-Вокзальной

Специалисты прибыли на место. Фото: "Самра ДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами очередного серьезного пожара в социальных сетях. На этот раз возгорание зафиксировали на пересечении улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе.

Судя по опубликованным кадрам, на рынке загорелось сразу несколько торговых точек. Специалисты уже прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. О причинах возгорания и жертвах пока ничего неизвестно.

Еще один страшный пожар произошел на улице Советской Армии. Загорелась отдаленная от заправки постройка. Официальной информации о жертвах не поступало.

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