В Самаре появились подробности пожара на рынке на улице Ново-Вокзальной

Пожар произошел ранним утром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре произошел серьезный пожар на пересечении улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе. На территории загорелся павильон рынка. Специалисты рассказали подробности происшествия.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило ранним утром в среду, 25 января 2023 года. В 07:53 загорелся торговый павильон. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Уже в 08:07 объявили ликвидацию пожара.

К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Для тушения пожара привлекли 17 человек и 4 единицы спецтехники.

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