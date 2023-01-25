В Самаре появились подробности пожара на рынке на улице Ново-Вокзальной

Пожар произошел ранним утром
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре произошел серьезный пожар на пересечении улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе. На территории загорелся павильон рынка. Специалисты рассказали подробности происшествия.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило ранним утром в среду, 25 января 2023 года. В 07:53 загорелся торговый павильон. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Уже в 08:07 объявили ликвидацию пожара.
К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Для тушения пожара привлекли 17 человек и 4 единицы спецтехники.
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