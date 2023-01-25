Магазины Zara и Bershka возобновят работу под новыми брендами в Самаре

Торговые точки должны вновь заработать до июня 2023 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре возобновят работу магазины Zara и Bershka, которые расположены в ТРК «Космопорт». Они откроются под новыми брендами. Такой договоренности достигли владелец торгового комплекса (ООО «Виктор и Ко Мега Парк») и российские структуры, которые ранее принадлежали испанской группе Inditex, пишет Волга Ньюс.

Напомним, в марте 2022 года Inditex, в который входят Zara и Bershka, приостановил работу в России. Магазины этих брендов были закрыты. В октябре группа объявила о продаже российского бизнеса ливанской Daher Group. Сообщалось, что новый собственник выведет на российский рынок прежние торговые точки под другими брендами. Насколько известно, ребрендинг ждет только самые успешные магазины.

Поскольку Zara и Bershka были закрыты с марта 2022 года, владелец ТРК «Космопорт» подал иски в арбитражный суд Самарской области. Он потребовал компенсировать убытки — 512,6 и 242,6 млн рублей соответственно. В дальнейшем стороны заключили мировое соглашение. Они договорились о возобновлении работы магазинов и о суммах компенсаций. Торговые точки должны открыться под новыми брендами до июня 2023 года. Как они будут называться, пока неизвестно.

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