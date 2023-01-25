Дело об афере при строительстве моста у Климовки направили в суд

Рассмотрением дела Олеси Гладковой займется Ленинский районный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело об афере на 10 млн рублей при строительстве моста через Волгу у Климовки дошло до суда. Обвиняемой по нему проходит бывший директор одной из подрядных организаций Олеся Гладкова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, фирма не выполнила научно-исследовательские работы при подготовке к строительству мостового перехода. Глава организации внесла ложные сведения в отчет и подписала его. Таким образом, подрядчик обманом получил положенную по контракту сумму. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области был причинен ущерб в 10 млн рублей.

Недавно прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы передали на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары. Если вина Олеси Гладковой будет доказана, то ей может грозить до 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.

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