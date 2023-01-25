В Самаре жители пожаловались не неубранные глыбы льда по улице Гвардейской

Самарцы опубликовали фото в соцсетях. Фото: "Подслушано Самара"

В Кировском районе Самары местные жители пожаловались на огромные глыбы льда. Автолюбители не могут проехать по участку.

Судя по опубликованном кадрам, специалисты после уборки забыли увезти глыбы льда. Жители домов на улице Гвардейской отметили, что теперь им сложно проходить по двору. В комментариях пользователи отметили, что рядом находится детское учреждение и дом творчества.

Напомним, Самара также стала лидером по количеству жалоб на проблемы с общественным транспортом. Губернатор поручил главе города проработать вопрос и исправить нарушения.

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