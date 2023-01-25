Названа причина эвакуации ряда школ в Тольятти 25 января 2023 года

Руководствам нескольких тольяттинских школ сообщили о якобы существующей угрозе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности эвакуации школ в Тольятти утром в среду, 25 января 2023 года. В городской администрации объяснили, почему ученики нескольких образовательных заведений оказались сегодня на улице.

- На электронные почты ряда школ поступила информации о якобы существующей угрозе. В связи с этим руководители образовательных организаций приняли решение об эвакуации учащихся, - сообщили представители администрации Тольятти в социальных сетях.

По данным городской мэрии, в школах работали сотрудники специальных и экстренных служб. Они обследовали территории образовательных учреждений. Местные жители пишут в соцсетях, что через некоторое время ребята вернулись к учебному процессу. Видимо, ничего опасного правоохранители не нашли.

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