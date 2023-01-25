Самарцы пожаловались на обледеневшую дорогу с рытвинами на дублере ул. Ново-Садовой

Полоса препятствий появилась в районе ТЦ "Пирамида" Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Жители Самары продолжают жаловаться на качество уборки снега, а точнее уже наледи, на дорогах и тротуарах. На этот раз горожане сообщили об обледенении дублера улицы Ново-Садовой в направлении улицы Ташкентской. Кадрами с места поделились читатели «КП-Самара».

По словам местных жителей, превратилась в лед дорога около торгового центра «Пирамида». Всю проезжую часть испещрили рытвины. Кое-где виднеются лужи. Горожане советуют объезжать этот участок стороной.

Одному водителю уже не повезло. Его «двенадцатая» вмерзла в лед. Самарцы шутят, что теперь автовладелец еще не скоро сможет забрать свою «ласточку». Придется ждать весны или даже лета, чтобы все растаяло.

Напомним, ранее горожане пожаловались на огромные глыбы льда на улице Гвардейской. Преодолеть этот участок что пешеходам, что автомобилистам довольно проблематично.

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