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НовостиОбщество25 января 2023 11:00

В Самаре из-за коммунальной аварии автомобили вмерзли в лед на улице Алма-Атинской

Пройти по участку очень сложно
Алена ПРОВКИНА
Автомобили покрылись льдом. Фото: скриншот видео

Автомобили покрылись льдом. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители продолжают делиться последствиями коммунальных аварий. На еще одной улице автомобили вмерзли в лед.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры с места аварии. Лед сковал шины легкового автомобиля. Выбраться из плена будет затруднительно. Пешеходам следует быть внимательнее и аккуратно передвигаться по новому «катку». Проведут ли уборку территории в ближайшее время – пока неизвестно.

Утром в среду, 25 января, самарцы также опубликовали фотографии с улицы Гвардейской. Огромные глыбы льда сдвинули к пешеходному проходу.

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