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НовостиОбщество25 января 2023 11:14

Около 60% от месячной нормы снега выпало в Самаре в январе 2023 года

Второй месяц зимы оказался малоснежным
Анастасия ФИЛАТОВА
Снегопады вернутся в Самару к началу февраля 2023 года

Снегопады вернутся в Самару к началу февраля 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Январь 2023 года выдался в Самаре малоснежным. В областной столице выпало всего 28,4 мм осадков. Это около 60% от месячной нормы в 47 мм, сообщает пресс-служба городской администрации.

— В 2021-м в Самаре за аналогичный период выпало 129,1% осадков, а в прошлом году — 168% от нормы, — рассказали в мэрии.

По прогнозам синоптиков, в скором времени «небесная канцелярия» начнет наверстывать упущенное. Снегопады могут вернуться в Самарскую область к началу февраля 2023 года. Как отметили в городской администрации, службы благоустройства уже вовсю готовятся к очередной порции непогоды.

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