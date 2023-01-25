Самарцы пожаловались на «смертельную» лестницу на улице Алексея Толстого

Лестница покрылась льдом. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители продолжают делиться последствиями коммунальных аварий. На пересечении улиц Алексея Толстого и Некрасовской течет канализационный люк.

В социальных сетях самарцы назвали лестницу, покрытую льдом – «смертельным спуском». Очевидцы отмечают, что слой наледи увеличивается с каждым днем. Автор сообщения подчеркнул, что уже обращался с жалобами в компании, но убирали только лед, а проблема с люком не решается долгое время.

Проблема с наледью также наблюдается на улице Алма-Атинской. Из-за коммунальной аварии автомобили вмерзли в лед.

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