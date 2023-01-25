Ремонт фонтана на площади Памяти в Самаре завершат до 1 мая 2023 года

Реконструкция технического водоема на площади Памяти стартовала в конце 2022 года / Фото: t.me/s/depgorhoz

В Самаре продолжается ремонт фонтана на площади Памяти, которая находится в районе пересечения улицы Мичурина и Московского шоссе. Работы стартовали в конце 2022 года, завершить их планируется этой весной, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

По данным ведомства, изначально это сооружение было техническим водоемом, которое построили для нужд Центрального госархива Самарской области. Ранее его использовали для охлаждения помещений, чтобы там поддерживались определенная температура и влажность. В дальнейшем надобность в нем отпала.

В 2022 году власти города решили переделать технический водоем в фонтан. В декабре нашли подрядчика — им стало ООО «ЛайтСаунд63». Компания согласилась выполнить работы за 36 млн рублей. Она должна будет обновить чашу, облицовку сооружения и оборудование, благоустроить прилегающую территорию. Срок завершения работ — до 1 мая 2023 года.

На площадке проводятся земляные и иные работы / Фото: t.me/s/depgorhoz

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал