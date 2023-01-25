В Самаре начался демонтаж новогодних елок 25 января 2023 года

Елки с пересечения Ленинградской и Чапаевской отправились на переработку Фото: Евгений ЕГОРОВ

В Самаре приступили к демонтажу новогодних елок. В 2023 году это происходит не после Старого Нового года, как это происходило в предыдущие зимы, а после китайского Нового года, пришедшегося в этот раз на 22 января.

Одной из первых разобрали конструкцию из живых сосен, украшавшую пешеходную зону на улице Ленинградской возле медицинского университета, на пересечении с улицей Чапаевской. Световой «потолок» над пешеходной зоной и синтетическую ель возле пересечения с улицей Куйбышева пока не тронули. Как и новогодний комплекс на площади Куйбышева.

Новогодние хвойные деревья лучше не выкидывать в мусорный контейнер, а сдать на переработку. «КП-Самара» рассказывала об организациях, принимающих елки в Самаре и Тольятти.