Николай Рассказов сможет вернуться в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3 млн евро

Николай Рассказов очень скоро станет игроком "Крыльев Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Защитник Николай Рассказов максимально близок к переходу в самарские «Крылья Советов». Ожидается, что официально о подписании соглашения будет объявлено в четверг, 26 января. В настоящее время футболист находится в расположении «Крыльев» в Турции, но до сих пор не принимал участия в контрольных матчах.

Как сообщает РБ-Спорт, в самарский клуб Рассказов перейдет бесплатно. Ни столичный клуб, ни сам футболист не получат компенсации. А зарплата Рассказова в «Крыльях» будет значительно ниже, чем в «Спартаке».

При этом «красно-белые», если захотят выкупить игрока обратно, по данным издания, должны будут заплатить более 3 млн евро.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснял, зачем Рассказов нужен самарской команде.