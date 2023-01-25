Защитник самарских «Крыльев Советов» перешел в волгоградский «Ротор»

Белорус Дмитрий Прищепа так и не сумел закрепиться в "Крыльях Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Принадлежащий «Крыльям Советов» защитник Дмитрий Прищепа вторую часть сезона 2022/2023 проведет в волгоградском «Роторе» на правах аренды. Команда из Волгограда в настоящее время играет в ФНЛ-2 и борется за выход в первую лигу.

Прищепа, которому сейчас 21 год, перешел в «Крылья Советов» из «Минска» в начале 2021 года. По информации портала Transfermarkt, самарцам он обошелся в 150 тыс. евро. Но в «Крыльях» он только считанное количество раз выходил на замену. Весь 2022 год футболист провел в аренде в московском «Велесе».

Из Волгограда в Самару футболист, скорее всего, уже не вернется, так как срок его соглашения с «Крыльями» истекает 30 июня 2023 года. И, судя по всему, нового контракта клуб игроку не предлагает.

Это связано в том числе с высокой конкуренцией на позиции крайнего защитника. Которая станет еще более жесткой с приходом в «Крылья Советов» Николая Рассказова из «Спартака».