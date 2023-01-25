В Самаре жители двух домов остались без воды из-за коммунальной аварии на ул. Алма-Атинской

Специалисты работают над устранением аварии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 25 января 2023 года, на улице Алма-Атинской произошла коммунальная авария. Из-за этого жители двух домов остались без водоснабжения. Информацию сообщили в ООО «РКС-Самара».

– На улице Алма-Атинской, 28 произошла утечка на водоводе диаметром 600 миллиметров. Подача холодного водоснабжения была приостановлена в 10:50. Воду отключили в домах №16 и №18 по улице Олимпийской, – рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Сейчас специалисты работают на месте аварии. Аварийно-восстановительная бригада устраняет неисправность на водоводе.

Ранее жители сообщали, что из-за коммунальной аварии на улице Алма-Атинской образовалась гололедица. Происшествие сказалось на припаркованных машинах – по словам горожан, они буквально примерзли к дороге.

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