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НовостиОбщество25 января 2023 17:55

Прокуратура выяснила причину холода в детском саду и школе в селе под Самарой

Низкие температуры зафиксировали в образовательных учреждениях в Ивашевке
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Оказалось, что в здании имеется ряд дефектов и повреждений.

Оказалось, что в здании имеется ряд дефектов и повреждений.

Фото: прокуратура Самарской области

Стала известна причина холода в детском саду и школе в селе Ивашевка Сызранского района. Она была установлена по результатам проверки, которую провела прокуратура.

– Проверка показала, что занятия в школе проводились с нарушением температурного режима. Оказалось, что кровля, полы и стены в образовательном учреждении имеют дефекты и повреждения. Аналогичная ситуация сложилась в детском саду, который находится в прилегающем к школе здании, – рассказали в прокуратуре Сызранского района.

Ранее о низких температурах в детсаду и школе села Ивашевка сообщил глава региона. Губернатор поручил в короткие сроки принять меры по обеспечению температурного режима и скорректировать планы ремонтных работ.

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