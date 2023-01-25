Прокуратура выяснила причину холода в детском саду и школе в селе под Самарой

Оказалось, что в здании имеется ряд дефектов и повреждений. Фото: прокуратура Самарской области

Стала известна причина холода в детском саду и школе в селе Ивашевка Сызранского района. Она была установлена по результатам проверки, которую провела прокуратура.

– Проверка показала, что занятия в школе проводились с нарушением температурного режима. Оказалось, что кровля, полы и стены в образовательном учреждении имеют дефекты и повреждения. Аналогичная ситуация сложилась в детском саду, который находится в прилегающем к школе здании, – рассказали в прокуратуре Сызранского района.

Ранее о низких температурах в детсаду и школе села Ивашевка сообщил глава региона. Губернатор поручил в короткие сроки принять меры по обеспечению температурного режима и скорректировать планы ремонтных работ.

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