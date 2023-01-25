Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с командой РПЛ 25 января 2023

"Акрон" сыграл вничью с командой из Нижнего Новгорода. Фото: ФК Акрон"

Тольяттинский «Акрон» 25 января 2023 провел на сборе в Турции контрольный матчи с коллективом РПЛ — клубом «Пари НН». Игра завершилась вничью 1:1.

Оба мяча были забиты в первом тайме. На 33-й минуте отличился нижегородец Кротов, а через 6 минут тольяттинец Ходжаниязов восстановил равновесие. После перерыва главный тренер «Акрона» Евгений Калешин полностью поменял состав, но счет остался прежним.

На этом программа первого зимнего сбора для «Акрона» завершена. Команда из Тольятти готовится к матчу 1/4 финала Кубка России против московского «Торпедо». Игра пройдет в Жигулевске 26 февраля.

А самарские «Крылья Советов» на сборе в Турции уступили сербским «Радничкам» 1:4, гол у самарцев забил сумасшедшим дальним ударом Владимир Писарский.