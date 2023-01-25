Полузащитник «Крыльев» Липовой, выросший в Кинеле, перешел в «Волгарь»

Данил Липовой перебирается из Самары вниз по Волге в Астрахань. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Липовой отправился в аренду в астраханский «Волгарь». Коллектив с низовьев Волги выступает в ФНЛ и занимает сейчас в турнирной таблице первенства 8-е место среди 18 команд.

Арендное соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона. С «Крыльями Советов» Липовой связан контрактом до лета 2024 года.

- У Данила есть абсолютно правильное желание – как можно больше играть и получать практику. Он молодой футболист с амбициями. Мы с пониманием относимся к его стремлению, - прокомментировал на клубном сайте переход спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Данилу Липовому 23 года, он рос в Кинельском районе Самарской области, прошел через академии «Крыльев Советов» и московского «Динамо». Все полтора года в самарской команде оставался игроком ротации.

Ранее сообщалось, что из Самары вниз по Волге отправился в аренду еще один игрок, принадлежащий «Крыльям Советов». Защитник Дмитрий Прищепа проведет ближайшие полгода в волгоградском «Роторе».