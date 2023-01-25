Футболисту тольяттинского «Акрона» в Турции разбили голову и увезли в больницу

Даниле Сагуткину разбили голову на последних секундах матча. Фото: ФК "Акрон"

Защитник тольяттинского «Акрона» Данила Сагуткин попал в турецкую больницу. Это случилось после того как футболист получил удар локтем в голову от соперника на последних секундах контрольного матча с нижегородским «Пари НН».

- Бригада скорой помощи эвакуировала игрока с поля и доставила в ближайший госпиталь для оказания дополнительной помощи и комплексного обследования, - сообщила пресс-служба «Акрона» в клубных соцсетях.

По результатам этого обследования станут ясны характер и опасность повреждения. От этого зависит, сможет ли футболист вместе с командой вылететь в Россию на перерыв между сборами или вынужден будет остаться лечиться в Турции.

«Акрон» завершил программу первого турецкого сбора ничьей 1:1 с коллективом РПЛ «Пари НН».