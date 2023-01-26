Один человек пострадал при столкновении Datsun и «Лада Гранта» в Тольятти

Иномарка выехала на полосу встречного движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в среду, 25 января 2023 года, в Тольятти. В Комсомольском районе столкнулись два автомобиля. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 17:25 на улице Кунеевской. 48-летняя женщина ехала на автомобиле «Datsun mi-DO» в сторону улицы Диагональной. Напротив световой опоры №165 она выехала на встречку и столкнулась с «Lada Granta», за рулем которой был 50-летний мужчина. В результате ДТП пострадал один человек.

– С места происшествия был госпитализирован 51-летний пассажир автомобиля «Lada Granta», – рассказали в региональном ГУ МВД.

Напомним, еще одно ДТП произошло 25 января в Самаре. Там также столкнулись два автомобиля, не обошлось без пострадавших.

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