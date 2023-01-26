Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Самарской области 26 января 2023 года

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства происшествия / Фото: Центральное МСУТ СК России

Утром в четверг, 26 января 2023 года, на железной дороге в Самарской области произошло ЧП. В районе станции Тургеневка сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

- По предварительным данным, на 1153 км станции Тургеневка произошел сход четырех порожних вагонов грузового поезда. Опрокидывания вагонов не было. Жертв нет, - отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия ведутся восстановительные работы. Правоохранители организовали по факту случившегося доследственную проверку. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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