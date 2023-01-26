В Самарской области планируют запустить новую программу по переселению из аварийного жилья

Сейчас программа находится в разработке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовала разработка новой программы переселения. Она будет касаться граждан, которые поставили свое жилье на учет как аварийное после 1 января 2017 года. Информацию сообщили в региональном правительстве.

– Реализация программы начнется в 2024 году. В течение нескольких лет мы практически сведем на нет остроту проблемы переселения граждан из аварийного жилья, – рассказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Отмечается, что в рамках программы планируется расселить около 350 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас проект находится на согласовании у федеральных властей.

Напомним, в 2022 году региону удалось перевыполнить план по переселению. Новую жилплощадь получили 11,27 тысяч человек .

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