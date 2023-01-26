Самарец показал, как зачистили участок для будущей магистрали «Центральной»

Территорию подготавливают к строительству. Фото: скриншот видео Евгения Щекина
В Самаре подрядчики продолжают работы на территории будущей автомагистрали. На участке уже снесли гаражные постройки.
Городской блогер Евгений Щекин показал, как выглядит участок после массовой зачистки. В комментариях пользователи отметили масштаб будущего строительства. Ранее на территорию прибыла спецтехника, гаражи увозили с участков. Многие владельцы жаловались на срок уборки их собственности.
Реализацию первого этапа проекта строительства магистрали оценили в 8,6 миллиардов рублей. Подрядчик должен будет проложить новую дорогу и возвести два путепровода.
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